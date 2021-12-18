Нью-Йорк, США, 18 декабря 2021, 06:13 — REGNUM Пост главы городского совета Нью-Йорка, являющийся вторым по значимости в руководстве крупнейшего американского мегаполиса, 17 декабря заняла демократка Эдриен Адамс, ставшая первой темнокожей женщиной на этой должности. Об этом сообщает газета The New York Times.
61-летняя Эдриен является однофамилицей избранного мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Свои голоса ей отдают 32 члена совета, что на шесть больше необходимого для победы минимума.
Напомним, что формальная процедура голосования по кандидатуре спикера пройдёт в январе, после того как избранный в ноябре новый состав городского совета Нью-Йорка принесёт присягу.
Как сообщало ИА REGNUM, городской департамент полиции Нью-Йорка возглавит 49-летняя темнокожая Кишант Сюэл, которая станет первой женщиной на этом посту.
Читайте ранее в этом сюжете: Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина