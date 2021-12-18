Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Пост главы городского совета Нью-Йорка, являющийся вторым по значимости в руководстве крупнейшего американского мегаполиса, 17 декабря заняла демократка Эдриен Адамс, ставшая первой темнокожей женщиной на этой должности. Об этом сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

61-летняя Эдриен является однофамилицей избранного мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Свои голоса ей отдают 32 члена совета, что на шесть больше необходимого для победы минимума.

Эдриен Адамс «Я горда получить поддержку и доверие моих коллег, чтобы стать их спикером. Наша коалиция представляет всё самое лучшее в нашем городе. Вместе мы готовы отвечать на огромные вызовы, которые стоят перед нами».

Напомним, что формальная процедура голосования по кандидатуре спикера пройдёт в январе, после того как избранный в ноябре новый состав городского совета Нью-Йорка принесёт присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, городской департамент полиции Нью-Йорка возглавит 49-летняя темнокожая Кишант Сюэл, которая станет первой женщиной на этом посту.