Степанакерт, 18 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через Лачинский коридор обеспечили российские военнослужащие из числа миротворческого контингента. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Представитель российского миротворческого контингента Иван Падалка уточнил, что военнослужащие РФ следят за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения и осуществляют контрольно-пропускной режим. Каждый автомобиль осматривается, а в случае необходимости, миротворцы просят водителя выйти из автомобиля для более детального досмотра салона.

Всего вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе, включая Лачинский коридор, оборудованы 27 наблюдательных постов миротворческих сил РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах из Еревана (Армения) через Лачинский коридор 10 тонн гуманитарного груза для детей Нагорного Карабаха.