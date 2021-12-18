Афины , , 06:01 — REGNUM В общей сложности 42 раза в течение 17 декабря военно-воздушные силы Турции нарушали границы Греции, сообщается на сайте греческого генерального штаба.

F-16 (сс) Subharnab Majumdar

По информации Афин, в небе в операции участвовало не менее 13 турецких самолетов, включая пять пар истребителей F-16, два самолета радиоэлектронной борьбы CN-235 и один беспилотный летательный аппарат. При этом на CN-235 пришлись 30 из 42 выявленных нарушений. Для перехвата турецких воздушных суден в небо поднимались военные самолеты Греции, которые вынудили нарушителей покинуть греческое пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря власти США решили продать Греции четыре новых многоцелевых корабля типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также провести модернизацию входящих в состав греческого флота фрегатов типа MEKO.

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