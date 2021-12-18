Дублин, , 05:48 — REGNUM Комендантский час в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также для сдерживания распространения штамма коронавируса «омикрон» вводят власти Ирландии. Об этом 18 декабря сообщает Sky News.

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По словам премьер-министра Ирландии Майкла Мартина, в связи с повышенной заразностью нового штамма может резко возрасти нагрузка на медучреждения страны. Новые ограничительные меры вступят в силу с 19 декабря и будут действовать до 30 января.

По новым правилам, заведения общепита будут работать только до 20:00, также ограничено число присутствующих на мероприятиях, которые будут проводиться на открытом воздухе. Люди, не получившие вовремя бустерную прививку, должны будут соблюдать режим самоизоляции.

По данным главного медицинского директора Ирландии Тони Холохана, штамм «Омикрон» выявляется в 35% от общего числа случаев заражения в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе одобрили к применению препарат сотровимаб, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции.

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