Мадисон, США, , 05:43 — REGNUM Белки способные подобно антителам предотвратить заражение коронавирусом обнаружены в иммунной системе акул. Об этом говорится в отчете об исследовании ученых из Висконсинского университета в американском городе Мадисоне, опубликованном 16 декабря на сайте учреждения.

Белая акула Elias Levy

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Антителоподобные белки (VNAR) могут проникать в клетках в места, недоступные для человеческих антител. Кроме того, благодаря их способности принимать уникальные геометрические формы, они распознают такие структуры, которые не получается выявить антителами человека.

Исследователи отмечают, что обнаруженные вещества еще не изучены на людях, а значит, пока не доступны для их лечения. Однако, по мнению специалистов, это открытие поможет подготовиться к будущим пандемиям. Они также добавили, что для достижения максимальной эффективности в борьбе с несколькими вирусов придется использовать смесь из разных видов VNAR.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что молекулярные биологи из университета Сунь Ятсена в китайском Гуанчжоу обнаружили антитело, способное эффективно нейтрализовать все известные штаммы коронавируса. Они считают, что их отрытие может послужить основой для создания универсальной вакцины от COVID-19.

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