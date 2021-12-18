Каракас, 18 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Венесуэла и Белоруссия решили установить авиасообщение между странами, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Венесуэла

«Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Белоруссией и Венесуэлой», — заявил он.

По словам венесуэльского лидера, таким образом у Белоруссии появится авиасообщение с Южной Америкой и другими странами региона. При этом, отметил Мадуро, Венесуэла получит возможность авиасообщения с европейскими странами.

Подробностей подписанного соглашения лидер Боливарианской Республики не привел. При этом он отметил, что это поможет увеличить поток туристов на венесуэльскую территорию. Кроме того, Каракас и Минск договорились о сотрудничестве в сферах торговли, продуктов питания, а также в сфере производства сельхозтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продуктивном характере сотрудничества республики с Венесуэлой. Он также поблагодарил Каракас за регулярную поддержку Минска на международных площадках.