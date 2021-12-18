Гавана, 18 декабря, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Гаване состоялась встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, обсудивших сотрудничество Острова Свободы с участниками интеграционного объединения ЕАЭС. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 17 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

ЕАЭС

Бруно Родригес Паррилья «Президент Мигель Диас-Канель провёл встречу с министром интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым. Результаты, отмеченные на II Совместном заседании по сотрудничеству, а также традиционные исторические узы дружбы, которые объединяют нас с государствами — членами Союза».

Напомним, что ЕАЭС является международной организацией экономической интеграции, участниками которой являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Молдавия, Узбекистан и Куба имеют в организации статус наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас и министр интеграции и макроэкономики Совета Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев подписали 13 декабря в Гаване план действий по взаимному сотрудничеству. Соглашение, рассчитанное на период с 2021 по 2025 годы, предусматривает совместную деятельность в экономике, банковской сфере, техническом регулировании, здравоохранении, фармацевтике, биотехнологиях, туризме и агробизнесе.