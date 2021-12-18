Кентукки, США, 18 декабря, 2021, 05:18 — ИА Регнум. До 77 человек возросло число погибших в результате воздействия торнадо в американском штате Кентукки. Об этом 18 декабря сообщил губернатор штата Энди Бешир.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия торнадо

По словам губернатора, были найдены тела ещё троих погибших в округе Хопкинс, общее число жертв урагана достигло 77 человек. Как уточнил Бешир, этот торнадо стал самым смертоносным стихийным бедствием в новейшей истории страны.

Кроме того, Бешир отметил, что пропавшими без вести числятся ещё 16 человек, большинство из них проживают в округе Хопкинс. Также губернатор уточнил, что число пострадавших от удара стихии достигло 138 человек. По предварительным данным, материальный ущерб, нанесённый торнадо, составит около $7,6 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента США Джозефа Байдена, федеральное правительство страны сделает все возможное для восстановления пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки.