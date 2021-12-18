Брюссель, 18 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Препарат сотровимаб, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, получил регистрационное удостоверение Еврокомиссии для применения в ЕС. Об этом 17 декабря сообщило на своем сайте Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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16 декабря EMA объявил, что окончил проверку указанного лекарственного средства и рекомендовал его использование. Препарат разработан британской фармкомпанией GSK и американской фирмой Vir Biotechnology. Его могут выписывать взрослым и детям от 12 лет, для которых существует повышенный риск тяжелого течения COVID-19, но не требуется дополнительный кислород.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для пациентов старше 18 лет южнокорейский препарат Rekirona, созданный компанией Celltrion для лечения COVID-19.