Канзас-Сити, США, 18 декабря, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Жертвами природных пожаров стали два человека в американском штате Канзас. Об этом 18 декабря сообщает телеканал ABC News.

Nat.astrobl.ru Пожар

По данным полиции штата, двое мужчин погибли от травм, полученных в результате лесных пожаров в штате Канзас. Первый погибший, 84-летний фермер, получил серьёзные ожоги, пытаясь потушить огонь, подступивший вплотную к его ранчо. Второй погибший, мужчина 36 лет, был найден рядом со своим автомобиле. Полиция предполагает, что погибший был застигнут врасплох природным пожаром, распространявшегося с большой скоростью.

Лесные пожары бушуют в западном и центральном Канзасе с 15 декабря, распространению огня способствуют засушливая погода и сильный ветер, скоростью до 145 км /час. По данным лесной службы Канзаса, огонь уничтожил около 1620 квадратных километров территории в 11 округах штата.

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