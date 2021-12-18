Каспийск, Дагестан, 18 декабря, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В состав Каспийской флотилии (КФл) вошёл новейший гидрографический катер проекта 23 040 Г «Николай Ивашинцов», церемония торжественного подъёма флага Гидрографической службы ВМФ России 17 декабря состоялась в пункте базирования КФл в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

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В торжественном мероприятии, прошедшем на причале соединения надводных кораблей КФл, приняли участие представители командования Каспийской флотилии, общественных и религиозных организаций.

Катеру, который ранее успешно завершил в акватории Каспийского моря заводские, ходовые и государственные испытания, присвоено имя в честь русского учёного-гидрографа, исследователя Каспия, членкора Санкт-Петербургской Академии наук, контр-адмирала Николая Ивашинцова (1819−1871).

пресс-служба ЮВО «Основным предназначением судна является выполнение высокоточной площадной съёмки рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования с весами до двух тонн и длиной до 6,5 метров. Катер оборудован двухвальной движительной установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством».

Напомним, что на Северном флоте на днях завершились государственные испытания ещё одного гидрографического катера данного проекта, которому присвоено имя «Леонид Сенчура».

Как сообщало ИА REGNUM, на большом гидрографическом катере (БГК) проекта 23 370 Г «Григорий Шадрин» 10 декабря был поднят флаг ВМФ России, торжественная церемония принятия судна в состав гидрографической службы Северного флота прошла в гарнизоне гидрографов в Мишуково (Мурманская область).