Киев, , 04:53 — REGNUM Перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке привиться от коронавирусной инфекции, расширен властями Украины. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе украинского министерства здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, под требование о вакцинации подпадают работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений, а также коммунальных организаций. Решение вступает в силу через месяц после опубликования текста соответствующего приказа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ) подписали меморандум, предусматривающий, что до конца 2021 года вакцинацию от COVID-19 пройдут 17 млн украинских граждан.

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