Исламабад, , 04:45 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, ещё девять получили травмы в результате наезда автобуса на толпу праздновавших свадьбу в Пакистане. Об этом 18 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

ДТП

ДТП произошло в пакистанской провинции Пенджаб. По данным местной полиции, потерявший управление автобус въехал во двор, где на свадебную церемонию собралась толпа людей. Спасатели и местные жители доставили пострадавших и тела погибших в местную больницу.

Отмечается, что число погибших может возрасти, так как состояние многих пострадавших оценивается медиками как критическое.

Предварительной причиной ДТП назван сильный туман, из-за которого водитель мог потерять ориентацию на дороге. Автобус был конфискован сотрудниками полиции, водитель скрылся с места происшествия и объявлен в розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием грузовика и автомобиля свадебного кортежа в Пакистане, в результате которого погибли четыре человека.

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