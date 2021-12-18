Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7314 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Уточняется, что 7284 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении четырех дней подряд в стране выявляют более семи тысяч заболевших ежесуточно.

При этом в Южной Корее число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в критическом состоянии, превысило тысячу человек. Это рекордный показатель с начала пандемии COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 558 864. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4644 человека.