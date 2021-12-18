Токио, 18 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Бывший руководитель ассоциации семей граждан Японии, похищенных спецслужбами Северной Кореи в 1970—1980 годах, Сигэо Иидзука ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Он возглавлял организацию на протяжении 14 лет, однако решил подать в отставку за неделю своей кончины. Тогда Иидзука сослался на плохое состояние здоровья. Отмечается, что его младшую сестру похитили разведчики КНДР в 1978 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Он также пообещал решить проблему похищенных Северной Кореей японских граждан.