Минск, , 04:24 — REGNUM Оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии и радиоэлектронную разведку на территории всей страны ведут самолёты ВВС США. такое заявление сделал заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков в интервью журналу «Национальная оборона».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Арчаков отметил, что в последнее время возросла интенсивность полётов разведывательной и стратегической авиации ВВС США в польском воздушном пространстве в непосредственной близости от границ Белоруссии. ВВС США таким образом могут вести оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную — на всю глубину территории страны.

Как утверждает Арчаков, возле польско-белорусской границы контингент американских войск насчитывает около 4 тысяч человек. При этом соглашение между США и Польшей о расширенном сотрудничестве от 15 августа 2020 года позволяет увеличить численность американских войск ещё на тысячу человек.

Кроме того, в рамках этого соглашения допускается усовершенствование имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч американских военнослужащих. Это, по словам Арчакова, вполне сопоставимо с армиями отдельных государств.

«Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое «средство сдерживания» Москвы», — заключил генерал-майор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политическое руководство Белоруссии сомневается в способности находящихся в «тупике» стран Евросоюза выдержать «адекватный ответ» на санкции.

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