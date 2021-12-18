Никосия, 18 декабря, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Крупную вспышку заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 выявили на Кипре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Кипр

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По ее данным, на Кипре выявили 28 новых случаев заражения этой разновидностью вируса. При этом 20 из них контактировали с уже зараженными. Остальные восемь пациентов недавно выезжали за границу.

Отмечается, что первые случаи заражения «Омикроном» были связаны с группой учеников и учителем одной из школ страны. Они 1 декабря вернулись из поездки в шотландский город Глазго.

Власти Кипра выражают обеспокоенность распространением штамма «Омикрон» на территории страны. Пока доминирующим штаммом является «Дельта», в республике выявляют около 700 зараженных ежедневно. Тем не менее больницы Кипра уже работают практически на пределе возможностей.