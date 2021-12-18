Москва, , 03:56 — REGNUM Небольшой снег, гололедица и мороз ожидаются в Москве и Московской области. Такую погоду спрогнозировали на 18 декабря синоптики Гидрометцентра РФ.

Снег и похолодание в Москве. Цветной бульвар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Днём в Москве ожидается небольшой мороз, температура воздуха составит −3…−1 градус, ночью немного похолодает до −4…−2 градусов. Днём ожидается небольшой снег, ночью местами сильный снегопад. Ветер преимущественно западный, силой 5−10 м/сек днём.

В Московско1й области будет немного холоднее: днём температура воздуха составит −6…−1 градус, ночью до — 7 градусов. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в выходные дни в Москве установится европейская погода, благодаря циклону, который принесёт оттепель и осадки.

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