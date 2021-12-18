Токио, , 03:51 — REGNUM Четверо граждан Вьетнама пострадали в результате нападения их соотечественника в японском в городе Рюгасаки (префектура Ибараки), 18 декабря сообщило агентство Kyodo.

Нож Ryk Neethling

Мужчина был вооружен ножом. Инцидент произошел в квартире одного из пострадавших. Их доставили в больницу. Полиция начала поиски преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября мужчина с ножом ранил четверых полицейских в японском городе Тода (префектура Сайтама). В ходе происшествия пострадал и сам злоумышленник.

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