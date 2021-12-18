Мехико, , 03:48 — REGNUM Мексика планирует в одностороннем порядке возобновить действие визового режима для граждан Венесуэлы. Это следует из опубликованного 17 декабря постановления МВД республики.

Мигранты

Своё решение власти Мексики обосновывают значительным ростом числа венесуэльцев, пытающихся нелегальным путём попасть с мексиканской территории «в третью страну», под которой подразумеваются США. По официальным данным, за пять лет миграционный поток из Венесуэлы возрос «более чем на тысячу процентов».

Когда решение МВД вступит в силу, не объявляется. Но формально это может произойти через 15 дней после публикации в официальном печатном издании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Мексики под давлением США 12 декабря ввело визы для граждан Бразилии, массово мигрирующих в Соединённые Штаты.

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