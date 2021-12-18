Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Ситуация, которая сложилась в современном мире, способствует укреплению сотрудничества между Россией и Китаем. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отличие от США и их союзников по НАТО у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны», — добавил он.

Антонов отметил, что проводить аналогии с обострением во время Олимпиады в Китае, которое было в 2008 году в Грузии, бессмысленно. По его мнению, ситуация на Украине и грядущая зимняя Олимпиада в Пекине не свидетельствуют о возможном вооруженном конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Пекин и Москва намерены защищать безопасность в мире на основе взаимопонимания между странами. По его словам, Китай намерен активно участвовать в поддержании локальной и глобальной безопасности.