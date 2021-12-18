Киев, , 03:37 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко может попытаться скрыться в Москве от украинского правосудия. Такое предположение сделал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в Facebook.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?», — такую запись сделал Кузьмин на своей странице в соцсети.

Речь идёт об одной из предыдущих записей Кузьмина, где он предложил Порошенко готовится к неприятностям, так как власти Киева могут принять решение об уголовном преследовании бывшего украинского лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Государственное бюро расследований Украины сделало попытку вручить Порошенко повестку по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из Донбасса. Экс-президент Украины проигнорировал правоохранителей и вылетел в Стамбул.

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