Москва, , 03:30 — REGNUM Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции на 17 декабря прошли 6 147 395 жителей Москвы, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом первый компонент вакцины в российской столице получили 6 604 953 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство обороны России объявило о том, что участие в ревакцинации от COVID-19 в военно-медицинских организациях РФ приняли 451 235 человек.

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