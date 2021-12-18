Красноярск, 18 декабря, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В субботу, 18 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, снег, метель, температура воздуха −3… −1 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег

В 07:15 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 18 на 19 декабря ожидается до −8… −5 °C.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 декабря, в Красноярске до −10… −7 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −23… −18 °C.

В понедельник, 20 декабря, в Красноярске ожидается до −19… −17 °C днём и до −22… −18 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

18 декабря в Эвенкийском муниципальном районе (МР) ожидается сильный мороз, температура воздуха до −55… −50 °C.

В центральных и южных районах Красноярского края западный ветер до 15−18 м/с, метель. В горах Хакасии местами сильный и очень сильный снег, юго-западный ветер до 15−20 м/с, местами до 25−30 м/с, метель. В Туве северо-западный ветер до 15−17 м/с, местами до 22 м/с, метель, местами сильный снег.

18−20 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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