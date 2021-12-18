Афины , , 03:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали сейсмологи в Ионическом море у побережья Греции. Об этом 18 декабря сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зарегистрированы в 02:28 мск, эпицентр землетрясения находился в 9 км на запад от острова Закинф, где проживают около 40 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром, город Патра (население около 168 тыс. человек) находился в 82 км на юго-запад от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалась. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных толчках магнитудой 5,7 у побережья острова Фиджи.

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