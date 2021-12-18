Париж, , 03:13 — REGNUM Решение запретить фейерверки и концерты в новогоднюю ночь на территории Франции приняли власти страны из-за распространения коронавируса, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 17 декабря на пресс-конференции.

Фейерверк Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Запрет распространяется и канун Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за опасности распространения штамма «Омикрон» в Малайзии отменили масштабные праздничные мероприятия, которые планировалось провести в стране по случаю Нового года.

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