Белград, , 03:04 — REGNUM Глупые и безответственные заявления европейских политиков спровоцировали энергокризис и рост цен на электроэнергию. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV-Pink.

Александр Вучич Predsednik.rs

По мнению Вучича, «ад в вопросе цены на электричество» в Евросоюзе и на мировом наступил благодаря безответственности отдельных европейских политиков. «Глупые заявления» таких политиков, связанные со строительством «Северного потока — 2», стали причиной роста цен на газ до $1 700 за 1 тыс. куб. м.

Вучич уточнил, что если бы ему лично не удалось договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на газ, то Сербии пришлось бы платить за топливо намного больше. По словам Вучича, благодаря его личной договорённости с Россией, Сербия ежедневно экономит €8,6 млн.

Глава Сербии пояснил, что благодаря строительству «Балканского потока» на своей территории сербы получили скидку на газ от России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии рассказал о договорённости с президентом РФ Путиным по цене на газ.

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