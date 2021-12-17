Копенгаген, 18 декабря, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Запланированные на январь торжества в честь 50-летия правления королевы Дании Маргрете II перенесены на конец лета 2022 года из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе датского королевского двора.

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14 января будет проведена только малая часть мероприятий. Так в этот день пройдет заседание Государственного совета королевства, а также состоится прием монаршей особы в парламенте. Кроме того, в соборе в Роскилле (усыпальница датских монархов) возложат венки к могилам короля Фредерика IX и королевы Ингрид, которые являются родителями Маргрете II. Также, в течение недели граждане смогут оставить личное поздравительное сообщение на интернет-странице королевского дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря правительство Дании приняло решение ввести жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом в королевстве. В стране закроются музеи, театры, кинотеатры, парки развлечений, ярмарки, игровые залы и будут запрещены конференции.