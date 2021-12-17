Гуаякиль, Эквадор, 18 декабря, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Второй случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Эквадоре в провинции Гуаяс, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Человек заразился в городе Гуаякиль во время публичного мероприятия. Сейчас она и ее семья находятся на карантине», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 48-летняя женщина, заразившаяся «Омикроном», ранее проходила полный курс вакцинации против коронавирусной инфекцией. При этом она не выезжала за границу. В связи с этим минздрав Эквадора считает, что новая разновидность SARS-CoV-2 уже начала распространяться по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первые случаи заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили на территории Египта. Отмечалось, что все трое зараженных прибыли в Каир из-за границы.