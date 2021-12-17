Нью-Дели, 18 декабря, 2021, 02:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 600 диких слонов погибли в Индии от ударов электрическим током за последнее десятилетие, 17 декабря сообщила газета Deccan Herald со ссылкой на индийское министерство окружающей среды, лесов и климатических изменений.

Yathin S Krishnappa Азиатский слон

Больше всего погибших животных приходится на штаты Карнатака и Одиша — 116 и 117 особей соответственно. При этом, согласно информации ведомства, в последние несколько лет гибель слонов по указанной причине начала сокращаться.

Журналисты отмечают, что животные гибнут из-за сокращения площади их обитания на фоне деятельности человека, а также из-за незаконных подключений к линиям электропередачи, что приводит к низко свисающим к земле проводам, за которые цепляются звери.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в дельте реки Окаванго в Ботсване от неустановленного заболевания погибли более 275 слонов. Гибель этих животных была зафиксирована и в соседнем Зимбабве.