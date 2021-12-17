Киев, 18 декабря, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в текущем составе просуществует до начала 2022 года, заявил 17 декабря сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в эфире телеканала «Украина 24».

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«В первую очередь нужно поменять парламент, я убежден, что в начале следующего года мы это сделаем», — сказал он, не уточняя, сколько времени потребуется для роспуска парламента.

Очередные выборы в Верховную раду Украины прошли в 2019 году. Большинство голосов избирателей на них получила партия «Слуга народа» (43,16%), которая к настоящему времени почти полностью утратила доверие населения.

Ранее Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ готова сдать депутатские мандаты, чтобы лишить Верховную раду конституционного большинства в 300 голосов и «тем самым запустить процесс досрочных парламентских выборов».