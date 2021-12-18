Тбилиси, 18 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Ночные клубы грузинской столицы до сих пор не получили от властей официального разрешения на возобновление работы, сообщает 17 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ночной клуб

Все тбилисские ночные клубы должны открыться были открыться вечером 17 декабря, хотя теперь выяснилось, что официальное разрешение еще было не выдано. Тысячи людей уже купили билеты, и организаторы потратили много денег на мероприятия. Сведения об открытии, которые владельцам клубов власти сообщили устно, оказались до сих пор не оформлены на официальной бумаге. Мало того, за три часа до начала увеселительных мероприятий Трудовая инспекция распространила заявление, в котором утверждается, что решение об открытии клубов до сих пор так и не принято, а значит их деятельность пока не разрешена.

Однако ночные клубы не намерены отступать, и свою ночную программу они не отменили.

Напомним, что в Грузии зафиксирован 904 181 случай заболевания коронавирусом. 12 971 человек скончался.