Москва, , 17:15 — REGNUM Приднестровье может быть атаковано в случае военной эскалации на Донбассе. Об этом 18 декабря заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Российские миротворцы в Приднестровье Mil.ru

Прежде всего военная угроза Приднестровью — это инструмент для давления на Москву. В Приднестровье находится группа российских войск, две трети населения Приднестровья имеет российское гражданство и угрозы этому эксклаву однозначно заставят нервничать Москву, считает эксперт.

«В случае начала войны на Донбассе, одним из элементов военной кампании Украины может быть блицкриг на приднестровском направлении», — отметил политолог.

Участие в военной операции могут принять не только вооруженные силы Украины, но и армия Молдавии и даже Румынии, связанной с Молдавией договором.

Напомним, что российский журналист Семен Пегов в своем блоге сообщил о военных приготовлениях украинской армии на границе с Приднестровьем.