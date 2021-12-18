Ханой, , 02:07 — REGNUM Тайфун «Раи» приближается к центральной части Вьетнама, 17 декабря сообщил на своей странице вьетнамский Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Тайфун NASA

В связи с наступлением стихии в части регионов страны объявили штормовое предупреждение, а все чрезвычайные службы переведены в состояние повышенной готовности. Согласно прогнозу, к 19 декабря «Раи» достигнет побережья вьетнамской провинции Биньдинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря из-за удара тайфуна «Раи» по центральной части Филиппин погибли по меньшей мере 12 человек.

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