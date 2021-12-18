Абуджа, , 02:03 — REGNUM Два автомобиля столкнулись на шоссе в штате Огун на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что на скоростном шоссе столкнулись два автомобиля, при этом в ходе аварии один из автомобилей зацепил женщину, ждавшую у дороги. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы. Пострадавших направили в больницу. Других подробностей о произошедшей дорожной аварии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря два автобуса столкнулись на туристическом маршруте Абу-Симбел в Египте. В результате аварии погибли шесть человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести.