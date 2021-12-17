Абуджа, 18 декабря, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись на шоссе в штате Огун на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что на скоростном шоссе столкнулись два автомобиля, при этом в ходе аварии один из автомобилей зацепил женщину, ждавшую у дороги. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы. Пострадавших направили в больницу. Других подробностей о произошедшей дорожной аварии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря два автобуса столкнулись на туристическом маршруте Абу-Симбел в Египте. В результате аварии погибли шесть человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести.