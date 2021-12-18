Белград, , 02:01 — REGNUM В Сербии за последние сутки зарегистрировано более 1300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сербии 17 декабря на своем официальном сайте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От последствий COVID-19 за последние сутки умерли 34 человека. В больницах в данный момент лечится более 2800 больных.

Сербские эпидемиологи ожидают, что на следующей неделе количество зараженных коронавирусом может упасть ниже отметки в 1000 человек в день. Тем не менее, они считают, что предстоящие новогодние праздники, когда большое количество граждан возвращается домой из заграницы, может принести в страну новый штамм «Омикрон», который намного быстрее передается от человека к человеку. Поэтому, считают врачи, нужно использовать момент и привиться.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии от последствий COVID-19 умерло 12 275 человек.