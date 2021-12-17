Белград, 18 декабря, 2021, 02:01 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано более 1300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сербии 17 декабря на своем официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

От последствий COVID-19 за последние сутки умерли 34 человека. В больницах в данный момент лечится более 2800 больных.

Сербские эпидемиологи ожидают, что на следующей неделе количество зараженных коронавирусом может упасть ниже отметки в 1000 человек в день. Тем не менее, они считают, что предстоящие новогодние праздники, когда большое количество граждан возвращается домой из заграницы, может принести в страну новый штамм «Омикрон», который намного быстрее передается от человека к человеку. Поэтому, считают врачи, нужно использовать момент и привиться.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии от последствий COVID-19 умерло 12 275 человек.