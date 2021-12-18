Кейптаун, , 01:51 — REGNUM Помощь в виде 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной американской корпорацией Johnson & Johnson, будет представлена властями ЮАР другим странам Африки. Об этом 17 декабря сообщило на своем сайте южноафриканское правительство.

Вакцина Johnson & Johnson (сс) Prefeitura Campinas

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Препарат к началу 2022 года произведет местная компания Aspen на предприятии в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет). После вакцина поступит в распоряжение Африканского союза, который распределит ее между государствами с наиболее низким уровнем жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября власти ЮАР приостановили поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС, объявив о том, что препарат будет направляться в африканские страны.

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