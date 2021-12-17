Кейптаун, 18 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Помощь в виде 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной американской корпорацией Johnson & Johnson, будет представлена властями ЮАР другим странам Африки. Об этом 17 декабря сообщило на своем сайте южноафриканское правительство.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

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Препарат к началу 2022 года произведет местная компания Aspen на предприятии в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет). После вакцина поступит в распоряжение Африканского союза, который распределит ее между государствами с наиболее низким уровнем жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября власти ЮАР приостановили поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС, объявив о том, что препарат будет направляться в африканские страны.