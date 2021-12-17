Цхинвал, 18 декабря, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека в Страсбурге запросил у российских властей сведения о задержанном на территории Южной Осетии грузинском гражданине, сообщает 17 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ssg.gov.ge На границе Грузии и Южная Осетии

ЕСПЧ интересует ряд вопросов, касающихся граджанина Грузии Мамуки Чхиквадзе: Находится ли он в настоящее время под стражей? Если это так, то суд предлагает российскому правительству представить информацию об обстоятельствах его задержания, правовых основаниях для лишения свободы, условиях лишения свободы и текущем состоянии его здоровья, а также предъявить все связанные с этим документы. ЕСПЧ предложил представить эту информацию до 4 января 2022 года.

Напомним, что грузинские власти неоднократно обвиняли Россию в похищении грузинских граждан, как они считают, на «оккупированной територии Грузии.