Москва, , 01:52 — REGNUM Украина по ряду причин стремится уничтожить Приднестровье. Об этом 18 декабря ИА REGNUM заявил депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Карта Приднестровья

«Для Киева Приднестровье как бельмо на глазу — по целому ряду причин», — заявил эксперт.

«Первая из причин — это та, что Приднестровье является форпостом российского влияния. Вторая — в Приднестровье расположена ОГРВ (отдельная группа российских войск), Приднестровье располагает своей армией», — отметил эксперт

Политолог напомнил о существовании старого украинского мифа, заключающегося в том, что именно из Приднестровья будет нанесен удар по Украине — на Одесском направлении. Этот миф не воплотился в реальности, но сохранился «на уровне подсознания». Мысли о тотальной блокаде и о военной операции против Приднестровья не новы, подчеркнул политолог.

Напомним, что на границе Украины с Приднестровьем активизировались украинские военные, резко возросла активность применения БПЛА и начали проводиться учения артиллерийских расчётов.