Нью-Дели, , 01:47 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии с июля по сентябрь 2021 вырос на 8,4%, что даёт основание считать темпы восстановления индийской экономики самыми быстрыми в мире, заявил 17 декабря министр внутренних дел Индии Амит Шах на 94-м ежегодном общем собрании Федерации торгово-промышленных палат страны.

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«Показатель ВВП с июля по сентябрь составил +8,4%, и я думаю, что в 2021−22 году Индия, вероятно, станет самой быстрорастущей экономикой в мире. Я не удивлюсь, если мы достигнем двузначного показателя», — сказал он.

«За последние семь лет не было ни одного случая коррупции. Мы создали правительство, свободное от коррупции», — отметил он в ходе выступления.

Амит Шах добавил также, что с момента обретения Индией независимости в 1947 году более 60 млн самых бедных граждан, у которых не было электричества и медицинского обслуживания, стали участвовать в процессе развития страны.

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