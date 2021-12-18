Белград, , 01:46 — REGNUM Участие оппозиции в референдуме по вопросу об изменении конституции в Сербии в существующих обстоятельствах может для нее стать губительным. Такое мнение высказал 17 декабря вице-председатель «Народной партии» Мирослав Алексич.

Референдум Lišiak

По его словам, нужно требовать, чтобы референдум по конституции был перенесен на время после выборов, которые состоятся в апреле 2022 года, а если власти не согласятся на это, тогда оппозиция должна призвать граждан к бойкоту референдума, полагает Алексич.

«То, что некоторые оппозиционные политики призывают граждан голосовать на референдуме, для меня звучит как призыв участвовать в бою, в котором «все мы славно погибнем», — отметил политик в авторском тексте, опубликованном на портале Nova.

Алексич считает, что для оппозиции намного важнее выборы, которые пройдут весной, так как от результатов этого голосования зависит ситуация в Сербии, в том числе в сфере правосудия. С другой стороны, «референдум ничего не изменит по сути», так как правосудие останется под контролем властей.

Напомним, что 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении изменений в конституцию. Предложенные дополнения касаются сферы правосудия и процедуры выбора судей.