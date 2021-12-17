Белград, 18 декабря, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что по итогам 2021 года рост экономики Сербии (ВВП) достигнет 7,7%, а страна понесла наименьшие потери в Европе в результате пандемии COVID-19. Об этом он 17 декабря сообщил в спецобращении к нации на телеканале Pink.

Predsednik.rs Александр Вучич

Александар Вучич «В 2020 году рост в Сербии был минус 0,9%, а в 2021 минимум будет 7,5%, а я вам говорю, что будет 7,7%… В 2014 году средняя зарплата была €329, а сегодня в Сербии средняя зарплата €556».

По данным республиканского статистического бюро, в третьем квартале 2021 года рост экономики Сербии составил 7,7% в годовом выражении. Отмечается, что лучшие показатели роста у секторов торговли (17%), строительства (15,8%) и IT (13,7%).

Напомним, что Национальный банк Сербии 17 ноября пересмотрел прогноз роста экономики страны в 2021 году на более позитивный, увеличив ожидаемый показатель с 6,5% до 7%. Уровень инфляции до середины 2022 года ожидается в районе 3%, после чего постепенно начнёт снижаться. По озвученному ранее прогнозу президента, ВВП Сербии к концу 2021 года достигнет уровня €53 млрд. А в целом страна понесла наименьшие потери в Европе из-за пандемии COVID-19 — ВВП Сербии упал на 0,8%, тогда как страны Европы потеряли в среднем примерно 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат парламента Сербии, редактор издания «Новая сербская политическая мысль» Джордже Вукадинович заявил, что президент Сербии Александр Вучич все «неприятные решения» откладывает на период после выборов весной 2022 года.