Вучич заявил о рекордном росте ВВП Сербии в 2021 году
Белград, 18 декабря, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что по итогам 2021 года рост экономики Сербии (ВВП) достигнет 7,7%, а страна понесла наименьшие потери в Европе в результате пандемии COVID-19. Об этом он 17 декабря сообщил в спецобращении к нации на телеканале Pink.
По данным республиканского статистического бюро, в третьем квартале 2021 года рост экономики Сербии составил 7,7% в годовом выражении. Отмечается, что лучшие показатели роста у секторов торговли (17%), строительства (15,8%) и IT (13,7%).
Напомним, что Национальный банк Сербии 17 ноября пересмотрел прогноз роста экономики страны в 2021 году на более позитивный, увеличив ожидаемый показатель с 6,5% до 7%. Уровень инфляции до середины 2022 года ожидается в районе 3%, после чего постепенно начнёт снижаться. По озвученному ранее прогнозу президента, ВВП Сербии к концу 2021 года достигнет уровня €53 млрд. А в целом страна понесла наименьшие потери в Европе из-за пандемии COVID-19 — ВВП Сербии упал на 0,8%, тогда как страны Европы потеряли в среднем примерно 5%.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат парламента Сербии, редактор издания «Новая сербская политическая мысль» Джордже Вукадинович заявил, что президент Сербии Александр Вучич все «неприятные решения» откладывает на период после выборов весной 2022 года.