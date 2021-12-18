Эрбиль, Ирак, , 01:30 — REGNUM Число погибших в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на севере Ирака, выросло до 11 человек. Об этом сообщил мэр города Эрбиль Набаз Абдулхамид в официальном заявлении.

Наводнение Philippe Semanaz

По его словам, среди погибших был гражданин Филиппин и один гражданин Турции. Глава города добавил, что ливни и наводнения причинили большой материальный ущерб Эрбилю и расположенным рядом населенным пунктам. В частности, пострадали сотни домов и автомобилей местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильные дожди привели к наводнению в столице Иракского Крудистана Эрбиле. В ряде кварталов уровень воды поднялся до двух метров. Местные власти отмечали, что были готовы к наводнениям, однако подобные осадки являются аномальными для Ирака.

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