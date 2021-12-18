Оттава, , 01:29 — REGNUM Решение отменить запрет на въезд в Канаду, который касается иностранных граждан из десяти стран Африки, в том числе и ЮАР, приняли канадские власти. Об этом заявил министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло 17 декабря в ходе пресс-конференции.

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Оно вступает в силу с 23:59 18 декабря (19 декабря 07:59 мск). Чиновник подчеркнул, что Оттава признает спорность введенных ограничений, однако настаивает на необходимости такого шага. Дюкло также сообщил, что с 21 декабря все прибывающие в Канаду должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов перед въездом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря главный канадский санитарный врач страны Тереза Тэм заявила о том, что власти страны рассматривают возможность отмены ограничений, касающихся въезда из десяти государств Африки.

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