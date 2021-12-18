Каир, , 01:22 — REGNUM Первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в Египте. Об этом 17 декабря сообщает издание «Аш-Шурук».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным официального представителя минздрава страны Хусама Абдель Гаффара, положительные результаты теста на коронавирус были получены у троих прибывших в Египет из-за рубежа в аэропорту Каира. Все заразившиеся новым штаммом коронавируса находятся под наблюдением врачей. Они изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения с инфицированными каких-либо контактов.

По данным египетского минздрава, у двоих заразившихся не наблюдается никаких симптомов заболевания, у одного инфицированного есть признаки лёгкой формы болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Египте вступил в силу запрет на посещение государственных учреждений для людей, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

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