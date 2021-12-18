Гори, Грузия, , 01:38 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» 17 декабря обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы с «мирным протестом».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Саакашвили заявил, что он приветствует политический диалог в обществе, но в стране сложилась чрезвычайно плохая ситуация, и её нельзя дальше терпеть.

По мнению Саакашвили, процессу примирения должно предшествовать полное прекращение политических репрессий со стороны властей.

Бывший президент призвал своих сторонников, если они хотят его освобождения из тюрьмы, выйти на улицы и продемонстрировать мощный «мирный протест» правительству. Именно такой протест только и может обеспечить физическое выживание и свободу Саакашвили. По его мнению, усиление давления оппозиции на правительство будет способствовать ускорению одновременно и кризиса власти, и политического диалога в обществе.

«У нас нет роскоши тратить время зря!», — завершил своё обращение Саакашвили.

Напомним, что 1 октября бывший президент Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями и помещён в тюрьму.